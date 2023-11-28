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Дроны атаковали военный аэродром "Дягилево" в России — подробности (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Дроны атаковали военный аэродром "Дягилево" в России — подробности (видео)

Беспилотник над российским городом Рязань/Фото: скриншот

В России якобы сбили два беспилотника.

Утром 28 ноября над российским городом Рязань раздались взрывы. Силы ПВО якобы сбили два беспилотника.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, сбитый в Рязанской области беспилотник пытался атаковать авиабазу "Дягилево".

Как заявили в Минобороны РФ, "средствами ПВО в Рязанской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа".

Напомним, Юрий Игнат подтвердил, что в мае Patriot сбил над Брянской областью пять российских самолетов.

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Дата публикации
Просмотры
110
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