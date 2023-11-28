Дроны атаковали военный аэродром "Дягилево" в России — подробности (видео)

В России якобы сбили два беспилотника.
Утром 28 ноября над российским городом Рязань раздались взрывы. Силы ПВО якобы сбили два беспилотника.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, сбитый в Рязанской области беспилотник пытался атаковать авиабазу "Дягилево".
Как заявили в Минобороны РФ, "средствами ПВО в Рязанской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа".
Напомним, Юрий Игнат подтвердил, что в мае Patriot сбил над Брянской областью пять российских самолетов.
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