Карма?: сотни польских фур застряли на границе с Германией (видео)

По словам очевидцев, немецкие таможенники тщательно проверяют все польские грузовики.
На границе Германии и Польши застряли сотни польских грузовиков.
Видео очереди опубликовал в своих соцсетях украинский перевозчик Сергей Влади.
На кадрах видна огромная очередь из фур на трассе из Дрездена на Вроцлав. Он рассказал о том, что немецкая таможня тщательно проверяет весь въезжающий в страну транспорт.
"Перешли границу Германии с Польшей. Немецкий ZOLL (Bundeszollverwaltung, таможенная служба ФРГ. – Ред.) тормозит все польские фуры и легковые авто. Нас даже не останавливали. Одни польские фуры стоят, немцы всех проверяют. Миллион вопросов, заполнить анкеты. Пусть почувствуют немного прелести", – сказал перевозчик.
Украинский журналист Виталий Глагола добавил, что каждый польский автомобиль немцы "тщательно проверяют".
Немцы решили отомстить полякам за блокировку границы с Украиной? На границе Германия – Польша германская таможня остановила движение всех польских фур и каждого тщательно проверяют. У информации нет официального подтверждения. Проверки могут быть связаны с большим потоком мигрантов в Германию", – отметил Глагола.
Пользователи уже иронизируют о карме, мол, немцы решили проучить поляков за блокаду украинской границы.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".
Вчера, 26 ноября, стало известно, что на границе с Польшей есть случаи блокирования гуманитарной помощи.
Также сообщалось, что польские забастовщики планируют круглосуточную блокировку движения по направлению пунктов пропуска "Медика-Шегини".
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