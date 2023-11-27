Карма?: сотни польских фур застряли на границе с Германией (видео)

По словам очевидцев, немецкие таможенники тщательно проверяют все польские грузовики.

На границе Германии и Польши застряли сотни польских грузовиков.

Видео очереди опубликовал в своих соцсетях украинский перевозчик Сергей Влади.

На кадрах видна огромная очередь из фур на трассе из Дрездена на Вроцлав. Он рассказал о том, что немецкая таможня тщательно проверяет весь въезжающий в страну транспорт.

"Перешли границу Германии с Польшей. Немецкий ZOLL (Bundeszollverwaltung, таможенная служба ФРГ. – Ред.) тормозит все польские фуры и легковые авто. Нас даже не останавливали. Одни польские фуры стоят, немцы всех проверяют. Миллион вопросов, заполнить анкеты. Пусть почувствуют немного прелести", – сказал перевозчик.

Украинский журналист Виталий Глагола добавил, что каждый польский автомобиль немцы "тщательно проверяют".

Немцы решили отомстить полякам за блокировку границы с Украиной? На границе Германия – Польша германская таможня остановила движение всех польских фур и каждого тщательно проверяют. У информации нет официального подтверждения. Проверки могут быть связаны с большим потоком мигрантов в Германию", – отметил Глагола.

Пользователи уже иронизируют о карме, мол, немцы решили проучить поляков за блокаду украинской границы.