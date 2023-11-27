Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Карма?: сотни польских фур застряли на границе с Германией (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1125
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Карма?: сотни польских фур застряли на границе с Германией (видео)

По словам очевидцев, немецкие таможенники тщательно проверяют все польские грузовики.

На границе Германии и Польши застряли сотни польских грузовиков.

Видео очереди опубликовал в своих соцсетях украинский перевозчик Сергей Влади.

На кадрах видна огромная очередь из фур на трассе из Дрездена на Вроцлав. Он рассказал о том, что немецкая таможня тщательно проверяет весь въезжающий в страну транспорт.

"Перешли границу Германии с Польшей. Немецкий ZOLL (Bundeszollverwaltung, таможенная служба ФРГ. – Ред.) тормозит все польские фуры и легковые авто. Нас даже не останавливали. Одни польские фуры стоят, немцы всех проверяют. Миллион вопросов, заполнить анкеты. Пусть почувствуют немного прелести", – сказал перевозчик.

Украинский журналист Виталий Глагола добавил, что каждый польский автомобиль немцы "тщательно проверяют".

Немцы решили отомстить полякам за блокировку границы с Украиной? На границе Германия – Польша германская таможня остановила движение всех польских фур и каждого тщательно проверяют. У информации нет официального подтверждения. Проверки могут быть связаны с большим потоком мигрантов в Германию", – отметил Глагола.

Пользователи уже иронизируют о карме, мол, немцы решили проучить поляков за блокаду украинской границы.

Сотни фур из Польши застряли на границе с Германией – соцсети

Сотни фур из Польши застряли на границе с Германией – соцсети

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".

Вчера, 26 ноября, стало известно, что на границе с Польшей есть случаи блокирования гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что польские забастовщики планируют круглосуточную блокировку движения по направлению пунктов пропуска "Медика-Шегини".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1125
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация