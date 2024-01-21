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Біля столиці Німеччини упав астероїд: відео

Біля столиці Німеччини упав астероїд: відео

Фото: Getty Images

За інформацією NASA, місце падіння розташоване недалеко від громади Ненхаузен у землі Бранденбург. 

У ніч на неділю, 21 січня, в небі над Берліном пролетів астероїд, який не згорів в атмосфері, а упав неподалік німецької столиці. 

Відео падіння небесного тіла опубліковане в соцмережах.

Як повідомляє Deutsche Welle, цей астероїд діаметром близько метра вперше виявив угорський астроном Крістіан Шарнецки. Попередьо він був відомий як Sar2736, а тепер значиться під назвою 2024 BX1.

За інформацією NASA, місце падіння розташоване недалеко від громади Ненхаузен у землі Бранденбург. 

У місцевій поліції повідомили, що наразі повідомлень про пошкодження, викликані падінням небесного тіла, не надходило. На пошуки залишків астероїда почали з'їжджатися люди.

Біля столиці Німеччини упав астероїд

Біля столиці Німеччини упав астероїд

Нагадаємо, 8 січня біля Землі пролетів величезний астероїд AY1 розміром понад 200 метрів.

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