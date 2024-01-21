Біля столиці Німеччини упав астероїд: відео

За інформацією NASA, місце падіння розташоване недалеко від громади Ненхаузен у землі Бранденбург.

У ніч на неділю, 21 січня, в небі над Берліном пролетів астероїд, який не згорів в атмосфері, а упав неподалік німецької столиці.

Відео падіння небесного тіла опубліковане в соцмережах.

Як повідомляє Deutsche Welle, цей астероїд діаметром близько метра вперше виявив угорський астроном Крістіан Шарнецки. Попередьо він був відомий як Sar2736, а тепер значиться під назвою 2024 BX1.

За інформацією NASA, місце падіння розташоване недалеко від громади Ненхаузен у землі Бранденбург.

У місцевій поліції повідомили, що наразі повідомлень про пошкодження, викликані падінням небесного тіла, не надходило. На пошуки залишків астероїда почали з'їжджатися люди.

Біля столиці Німеччини упав астероїд

Нагадаємо, 8 січня біля Землі пролетів величезний астероїд AY1 розміром понад 200 метрів.

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