У столицы Германии упал астероид: видео

По информации NASA, место падения расположено недалеко от общины Ненхаузен в земле Бранденбург.

В ночь на воскресенье, 21 января, в небе над Берлином пролетел астероид, который не сгорел в атмосфере, а упал неподалеку немецкой столицы.

Видео падения небесного тела опубликовано в соцсетях.

Как сообщает Deutsche Welle, этот астероид диаметром около метра впервые обнаружил венгерский астроном Кристиан Шарнецки. Предварительно он был известен как Sar2736, а теперь значится под названием 2024 BX1.

По информации NASA, место падения расположено недалеко от общины Ненхаузен в земле Бранденбург.

В местной полиции сообщили, что в настоящее время сообщений о повреждениях, вызванных падением небесного тела, не поступало. На поиски остатков астероида стали съезжаться люди.

Около столицы Германии упал астероид

Напомним, 8 января мимо Земли пролетел огромный астероид AY1 размером более 200 метров.

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