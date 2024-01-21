Мощная DDoS-атака на Monobank: какие последствия

Соучредитель банка уверяет, что благодаря качественной работе IT-команды сервисы работали без сбоев.

Вечером в воскресенье, 21 января, на украинский Monobank была совершена мощная DDoS-атака. Это банковское учреждение стало одной из наиболее атакованных ИТ-целей в Украине.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram-канале.

"DDoS-атаки идут просто непрерывно. Как только закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос", — заметил он.

По словам Олега Гороховского, благодаря качественной работе IT-команды сервисы Monobank работали без сбоев.

Однако кибератаки все еще продолжаются.

"Пока писал началась новая волна.. Стоим!" – написал Олег Гороховский.

Напомним, в ночь на 20 января Monobank уже пережил одну мощную DDoS-атаку.

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