В "Монобанке" произошел сбой: что известно

В "Монобанке" сообщили, что специалисты уже занимаются решением проблемы.

Утром вторника, 9 января, в приложении "Монобанк" произошел сбой.

Об этом сообщают пользователи банка в Сети.

В частности, украинцы жалуются, что не работают сервисы "Банки".

Соучредитель банка Олег Гороховский подтвердил, что есть определенные проблемы. Какая причина – не назвал.

Он отметил, что специалисты уже занимаются решением этой проблемы.

"Сломались немножко. Чиним. Извиняюсь", — прокомментировал он.

ОБНОВЛЕНО

По состоянию на 9.35 Гороховский сообщил, что все ошибки в работе приложения исправлены.

"Поднялись. Еще раз извиняюсь", - написал соучредитель банка.

Напомним, 12 декабря на Monobank была совершена хакерская атака.

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