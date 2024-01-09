У "Монобанку" стався збій: що відомо

У "Монобанку" повідомили, що фахівці вже займаються вирішенням проблеми.
Вранці вівторка, 9 січня, у застосунку "Монобанк" стався збій.
Про це повідомляють користувачі банку у Мережі.
Зокрема, українці скаржаться, що не працють сервіси "Банки".
Cпівзасновник банку Олег Гороховський підтвердив, що є певні проблеми. Яка причина - не назвав.
Він наголосив, що фахівці вже займаються вирішенням цієї проблеми.
"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", - прокоментував він.
ОНОВЛЕНО
Станом на 9:35 Гороховський повідомив, що усі помилки у роботі застосунку виправлені.
"Піднялися. Ще раз перепрошую", - написав співзасновник банку.
Нагадаємо, 12 грудня на Monobank була здійснена хакерська атака.
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