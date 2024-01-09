У "Монобанку" стався збій: що відомо

У "Монобанку" повідомили, що фахівці вже займаються вирішенням проблеми.

Вранці вівторка, 9 січня, у застосунку "Монобанк" стався збій.

Про це повідомляють користувачі банку у Мережі.

Зокрема, українці скаржаться, що не працють сервіси "Банки".

Cпівзасновник банку Олег Гороховський підтвердив, що є певні проблеми. Яка причина - не назвав.

Він наголосив, що фахівці вже займаються вирішенням цієї проблеми.

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", - прокоментував він.

ОНОВЛЕНО

Станом на 9:35 Гороховський повідомив, що усі помилки у роботі застосунку виправлені.

"Піднялися. Ще раз перепрошую", - написав співзасновник банку.

Нагадаємо, 12 грудня на Monobank була здійснена хакерська атака.

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