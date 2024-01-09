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У "Монобанку" стався збій: що відомо

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У "Монобанку" стався збій: що відомо

Monobank / Фото: ТСН.ua

У "Монобанку" повідомили, що фахівці вже займаються вирішенням проблеми. 

Вранці вівторка, 9 січня, у застосунку "Монобанк" стався збій.

Про це повідомляють користувачі банку у Мережі. 

Зокрема, українці скаржаться, що не працють сервіси "Банки".

Cпівзасновник банку Олег Гороховський підтвердив, що є певні проблеми. Яка причина - не назвав.

Він наголосив, що фахівці вже займаються вирішенням цієї проблеми. 

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", - прокоментував він.

ОНОВЛЕНО

Станом на 9:35 Гороховський повідомив, що усі помилки у роботі застосунку виправлені. 

"Піднялися. Ще раз перепрошую", - написав співзасновник банку. 

Нагадаємо, 12 грудня на Monobank була здійснена хакерська атака.

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Дата публікації
Перегляди
1758
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