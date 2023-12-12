Monobank відбив хакерську атаку

Про подробиці відбиття масованої атаки на банк наразі не повідомляється.

Фахівці monobank відбили масовану DdoS-атаку, скоєну вдень 12 грудня.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

У своїй короткій заяві в Мережі він вказав: "Відбили. Моно – броня;)".

Нагадаємо, вранці 12 грудня було здійснено потужну хакерську атаку на "Київстар" і в роботі мобільного оператора стався масштабний збій.

Збій у "Київстарі" частково вплинув на роботу деяких терміналів та банкоматів "Приватбанку".

А згодом несправності виникли і в мобільного оператора Vodafone: не працюєвав застосунок.

Про потужну DdoS-атаку заявили і в monobank.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зв'язок “Київстар” зник! Коли обіцяють відновити і що стало причиною!

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