Monobank відбив хакерську атаку

Про подробиці відбиття масованої атаки на банк наразі не повідомляється.
Фахівці monobank відбили масовану DdoS-атаку, скоєну вдень 12 грудня.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
У своїй короткій заяві в Мережі він вказав: "Відбили. Моно – броня;)".
Нагадаємо, вранці 12 грудня було здійснено потужну хакерську атаку на "Київстар" і в роботі мобільного оператора стався масштабний збій.
Збій у "Київстарі" частково вплинув на роботу деяких терміналів та банкоматів "Приватбанку".
А згодом несправності виникли і в мобільного оператора Vodafone: не працюєвав застосунок.
Про потужну DdoS-атаку заявили і в monobank.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зв'язок “Київстар” зник! Коли обіцяють відновити і що стало причиною!
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