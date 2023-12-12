Monobank отразил хакерскую атаку

О подробностях отражения массированной атаки на банк пока не сообщается.
Специалисты monobank отразили массированную DdoS-атаку, совершенную днем 12 декабря.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
В своем коротком заявлении в Сети он указал: "Отбили. Моно – броня;)".
Напомним, утром 12 декабря была совершена мощная хакерская атака на "Киевстар" и в работе мобильного оператора произошел масштабный сбой.
Сбой в "Киевстаре" отчасти повлиял на работу некоторых терминалов и банкоматов "ПриватБанка".
А впоследствии неисправности возникли и у мобильного оператора Vodafone: не работало приложение.
О мощной DdoS-атаке заявили и в monobank.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Связь “Киевстар” исчезла! Когда обещают восстановить и что послужило причиной!
Читайте главные новости дня:
- "Пустые" ракетные удары по Киеву: зачем Путин тратит баллистику и почему атаки могут продолжаться
- Мертвый Кива на снегу: в Сети появились кадры СБУ с места ликвидации предателя (фото, видео)
- Вода добралась до "Олимпийской": что происходит на самом деле и угрожает ли это закрытием новых станций метро