Monobank отразил хакерскую атаку

О подробностях отражения массированной атаки на банк пока не сообщается.

Специалисты monobank отразили массированную DdoS-атаку, совершенную днем 12 декабря.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

В своем коротком заявлении в Сети он указал: "Отбили. Моно – броня;)".

Напомним, утром 12 декабря была совершена мощная хакерская атака на "Киевстар" и в работе мобильного оператора произошел масштабный сбой.

Сбой в "Киевстаре" отчасти повлиял на работу некоторых терминалов и банкоматов "ПриватБанка".

А впоследствии неисправности возникли и у мобильного оператора Vodafone: не работало приложение.

О мощной DdoS-атаке заявили и в monobank.

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