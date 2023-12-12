"Киевстар" о масштабном сбое: "Сроки восстановления непонятны"

Генеральный директор компании "Киевстар" Александр Комаров прокомментировал масштабный сбой, произошедший 12 декабря.
После масштабной кибератаки на "Киевстаре" до сих пор непонятно, когда удастся восстановить сервисы службы связи.
Об этом генеральный директор компании Александр Комаров сказал в своем видеообращении.
"Война с Россией имеет много измерений, и одно из них в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром "Киевстар" стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступа в Интернет. Пока что сроки восстановления сервисов окончательно непонятны. Мы работаем над устранением последствий этой атаки для того, чтобы как можно быстрее восстановить связь", - рассказал Комаров.
По его словам, для уяснения обстоятельств и последствий противоправных действий вмешательства в деятельность сети "Киевстар" привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб.
"Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться услугами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание и поддержку", — добавил Комаров.
Сбой в работе "Киевстара" 12 декабря
В работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании тоже не работает. ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе "Киевстар".
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