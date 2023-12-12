"Киевстар" о масштабном сбое: "Сроки восстановления непонятны"

После масштабной кибератаки на "Киевстаре" до сих пор непонятно, когда удастся восстановить сервисы службы связи.

Об этом генеральный директор компании Александр Комаров сказал в своем видеообращении.

"Война с Россией имеет много измерений, и одно из них в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром "Киевстар" стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступа в Интернет. Пока что сроки восстановления сервисов окончательно непонятны. Мы работаем над устранением последствий этой атаки для того, чтобы как можно быстрее восстановить связь", - рассказал Комаров.

По его словам, для уяснения обстоятельств и последствий противоправных действий вмешательства в деятельность сети "Киевстар" привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб.

"Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться услугами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание и поддержку", — добавил Комаров.

Гендиректор "Киевстара" прокомментировал ситуацию со сбоем

Сбой в работе "Киевстара" 12 декабря

В работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании тоже не работает. ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе "Киевстар".

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