"Київстар" про масштабний збій: "Терміни відновлення незрозумілі"

Генеральний директор компанії "Київстар" Олександр Комаров прокоментував масштабний збій, який стався 12 грудня.
Після масштабної кібератаки на "Київстар" досі незрозуміло, коли вдасться відновити сервіси служби зв'язку.
Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.
"Війна з Росією має багато вимірів, і один із них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці "Київстар" став ціллю надпотужної хакерської атаки, внаслідок якої тимчасово недоступні послуги звʼязку та доступу в Інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити звʼязок", - розповів Комаров.
За його словами, для з'ясування обставин і наслідків протиправних дій втручання в діяльність мережі "Київстар" залучив представників правоохоронних органів і спеціальних державних служб.
"Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися послугами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння і підтримку", - додав Комаров.
Збій у роботі "Київстару" 12 грудня
В роботі українського мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет, сайт компанії також не працює. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про проблеми у роботі "Київстару".
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