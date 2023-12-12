"Київстар" про масштабний збій: "Терміни відновлення незрозумілі"

Після масштабної кібератаки на "Київстар" досі незрозуміло, коли вдасться відновити сервіси служби зв'язку.

Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

"Війна з Росією має багато вимірів, і один із них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці "Київстар" став ціллю надпотужної хакерської атаки, внаслідок якої тимчасово недоступні послуги звʼязку та доступу в Інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити звʼязок", - розповів Комаров.

За його словами, для з'ясування обставин і наслідків протиправних дій втручання в діяльність мережі "Київстар" залучив представників правоохоронних органів і спеціальних державних служб.

"Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися послугами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння і підтримку", - додав Комаров.

Гендиректор "Київстару" прокоментував ситуацію зі збоєм

Збій у роботі "Київстару" 12 грудня

В роботі українського мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет, сайт компанії також не працює. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про проблеми у роботі "Київстару".

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