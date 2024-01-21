Кровавый обстрел Донецка: ВСУ отрицают обвинения россиян

В ВСУ заявили, что непричастны к удару по Донецку
В Вооруженных силах Украины прокомментировали обвинения россиян по обстрелу рынка в оккупированном Донецке и заверили, что украинские военные не причастны к удару.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
"Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина! России придется отвечать за отнятые жизни украинцев", – говорится в сообщении.
Напомним, что россияне нанесли удар по местному рынку в Донецке. Трагедию уже назвали самой масштабной с начала оккупации. О том, что это был очередной кровавый самообстрел, признают и местные жители в чатах.
По информации российских пропагандистских СМИ, в результате атаки погибли 27 человек.
Напомним, что 21 января россияне из "градов" обстреляли жилую застройку в Донецкой области, есть погибшие и раненые (фото).
Читайте также:
- Оккупанты ударили с "С-300" по Новогродовке и Ивановке в Донецкой области: какие последствия (фото)
- Удар по Нью-Йорку: под завалами могут оставаться 5 человек, но спасательные работы прекратили – причина и фото
- Обстрел Покровского района Донецкой области: 11 погибших, в том числе пятеро детей (фото)