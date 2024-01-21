Кровавый обстрел Донецка: ВСУ отрицают обвинения россиян

В ВСУ заявили, что непричастны к удару по Донецку

В Вооруженных силах Украины прокомментировали обвинения россиян по обстрелу рынка в оккупированном Донецке и заверили, что украинские военные не причастны к удару.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

"Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина! России придется отвечать за отнятые жизни украинцев", – говорится в сообщении.

Напомним, что россияне нанесли удар по местному рынку в Донецке. Трагедию уже назвали самой масштабной с начала оккупации. О том, что это был очередной кровавый самообстрел, признают и местные жители в чатах.

По информации российских пропагандистских СМИ, в результате атаки погибли 27 человек.