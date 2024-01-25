Тіні Кароль – 39: співачка в день народження представила емоційний кліп

Українська співачка Тіна Кароль сьогодні, 25 січня, святкує день народження.

Зірці виповнилося 39 років. З цієї нагоди артистка зробила музичний подарунок своїм прихильникам. Кароль випустила ліричну композицію "Троянди" і чуттєвий кліп до неї.

Авторкою музики до пісні виступила сама Кароль, автором слів - Андрій Безкровний.

Тіна Кароль

За словами Тіни Кароль, її новий трек про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення:

"Піснею "Троянди" я хотіла заповнити порожнечу в серцях мільйонів людей для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими стали лише ті, з ким можна помовчати, ніби бути "на одній гучності". "Троянди" - це пісня про момент, коли всередині щось ламається на дві частини: на зраду і правду, на минуле та майбутнє", - прокоментувала прем'єру Кароль.

Ця лірична композиція знайшла відгук у серцях прихильників творчості зірки, про що вони розповіли у коментарях під відео:

Ніби повернулася Тіна часів "Ноченьки", але сильніша, доросліша, ще прекрасніша!

В душі все перевертається від пісні! Лише ви так можете кожною ноткою і мілізмом передати весь біль, радість, смуток

За 20 хв, як пісня вийшла, я п'ять разів плакала. Дуже гарна пісня. Дякую за зворушливе виконання

Тіна Кароль

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль приголомшила фанів своєю фізичною підготовкою і продемонструвала складну асану з йоги. Разом з тим артистка розкрила секрет своєї стрункості.

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