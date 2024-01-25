Система "Шлях" не працює: що сталося

Тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпека".

В Україні у роботі інформаційної системи "Шлях" стався технічний збій і доступ до системи 25 січня тимчасово відсутній.

Про це повідомила Держслужба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека").

"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Унаслідок технічного збою в роботі дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпека", – йдеться в заяві вранці 25 січня.

В "Укртрансбезпеці" зазначили, що технічний відділ уже вирішує проблему і система відновить роботу найближчим часом.

До слова, 21 січня на Monobank було здійснено потужну DDoS-атаку.

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