Система "Шлях" не работает: что произошло

Временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту "Укртрансбезопасность".

В Украине в работе информационной системы "Шлях" произошел технический сбой, и доступ к системе 25 января временно отсутствует.

Об этом сообщила Госслужба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

"Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. В результате технического сбоя в работе дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту "Укртрансбезопасность", — говорится в заявлении утром 25 января.

В "Укртрансбезопасности" отметили, что технический отдел уже решает проблему и система возобновит работу в ближайшее время.

К слову, 21 января на Monobank была совершена мощная DDoS-атака.

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