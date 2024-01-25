В оккупированном Бердянске раздался взрыв

Пока детали инцидента неизвестны.
В четверг, 25 января, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. Его слышали в районе ж/д вокзала.
Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.
"В Бердянске громко! Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала", — говорится в сообщении.
То, что в Бердянске громко, подтверждают и местные Telegram-каналы. Пока неизвестно о причинах и последствиях взрывов.
Напомним, две недели назад в Бердянске раздался взрыв в районе комендатуры кафиров. Россияне включили сигнал тревоги в городе.