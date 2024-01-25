В оккупированном Бердянске раздался взрыв

В четверг, 25 января, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. Его слышали в районе ж/д вокзала.

Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

"В Бердянске громко! Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала", — говорится в сообщении.

То, что в Бердянске громко, подтверждают и местные Telegram-каналы. Пока неизвестно о причинах и последствиях взрывов.

Напомним, две недели назад в Бердянске раздался взрыв в районе комендатуры кафиров. Россияне включили сигнал тревоги в городе.

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