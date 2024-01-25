В окупованому Бердянську пролунав вибух

У четвер, 25 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Його чули у районі залізничного вокзалу.

Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

"У Бердянську гучно! Мешканці повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Те, що у Бердянську гучно, підтверджують і місцеві Telegram-канали. Наразі невідомо про причини та наслідки вибухів.

Нагадаємо, два тижні тому у Бердянську пролунав вибух в районі комендатури окупантів. Росіяни ввімкнули сигнал тривоги у місті.

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