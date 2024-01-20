Буданов анонсировал больше ударов по оккупантам в Крыму

Необходимо продолжать атаки на полуострове с воздуха.

Спецоперации украинских сил обороны на территории аннексированного Россией Крыма будут продолжаться. Ведь необходимо продолжать давление на страну-агрессору. В частности, на полуострове.

Об этом в интервью Financial Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, следует продолжать атаки на полуострове с воздуха, использовать морские ударные беспилотники, а также проводить секретные спецоперации.

"Наши подразделения в прошлом году неоднократно входили в Крым", — подчеркнул руководитель украинской разведки.

Все больше — активные действия спецназовцев будут продолжаться и дальше. Ведь, заявил глава ГУР, один из приоритетов соответствующих миссий – разрушение логистики вооруженных сил РФ в Крыму.

Напомним, американский генерал Бен Годжес заявляет, что Крым поможет выиграть войну. По его словам, аннексированный полуостров является важнейшим куском украинской территории, до сих пор захваченной Москвой. Это можно назвать "решающей территорией".

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