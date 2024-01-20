Буданов анонсировал больше ударов по оккупантам в Крыму

Необходимо продолжать атаки на полуострове с воздуха.
Спецоперации украинских сил обороны на территории аннексированного Россией Крыма будут продолжаться. Ведь необходимо продолжать давление на страну-агрессору. В частности, на полуострове.
Об этом в интервью Financial Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
По его словам, следует продолжать атаки на полуострове с воздуха, использовать морские ударные беспилотники, а также проводить секретные спецоперации.
"Наши подразделения в прошлом году неоднократно входили в Крым", — подчеркнул руководитель украинской разведки.
Все больше — активные действия спецназовцев будут продолжаться и дальше. Ведь, заявил глава ГУР, один из приоритетов соответствующих миссий – разрушение логистики вооруженных сил РФ в Крыму.
Напомним, американский генерал Бен Годжес заявляет, что Крым поможет выиграть войну. По его словам, аннексированный полуостров является важнейшим куском украинской территории, до сих пор захваченной Москвой. Это можно назвать "решающей территорией".