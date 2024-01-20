Макрон объяснил, почему следует продолжать поддерживать Украину

Россия не должна и не может победить в этой войне.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в дальнейшей поддержке. Он заявил, что победа России будет означать конец безопасности Европы.

Об этом Макрон сказал во время обращения в вооруженные силы на военно-морской базе Шербур, пишет BILD.

Украина является гарантом безопасности Европы

Как подчеркнул французский лидер, европейцы не в состоянии войны с Россией, но их обязанность – сделать ее победу невозможной.

"Мы не можем позволить России поверить, что она может выиграть войну. Победа России означала бы конец европейской безопасности. Поэтому мы продолжаем поддерживать украинцев", – сказал Макрон.

Он отметил, что Франция доказывает свою позицию через подготовку украинских военных, поставки артиллерии, противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

"Мы также будем вводить инновации, чтобы преодолеть вызов, связанный с массовым использованием беспилотников, для чего Франция полагается на свою оборонную промышленность", – сказал Макрон.

По словам президента, сейчас оборонная промышленность находится в режиме войны, поэтому может работать быстрее и больше, чем раньше.

Ранее Макрон сказал, что Франция станет еще одной страной, которая подпишет с Украиной соглашение о безопасности.

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