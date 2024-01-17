Макрон в Давосе дал важное обещание по безопасности Украины

Он считает, что Европа должна возобновить усилия по поддержке Украины.

Члены ЕС должны сделать так, чтобы Россия не одержала победы в войне. В частности, Франция станет еще одной страной, которая подпишет с Украиной соглашение о безопасности.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Укринформ".

"Что полезно и в то же время является определенным давлением на президента Путина, так это все двусторонние гарантии безопасности, которые мы оказываем, плюс усилия по помощи, которые мы прилагаем, это то, что поможет Украине", – сказал Макрон.

Как отметил французский лидер, именно поэтому Украине предложили заключить с государствами-членами двусторонние соглашения, которые обеспечивали бы безопасность и не зависели бы от вступления в НАТО. Накануне премьер-министр Риши Сунак уже совершил поездку в Украину и подписал такое соглашение.

"Мы завершаем работу над таким же соглашением с Украиной", – подчеркнул Макрон.

Он убежден, что в 2024 году европейцы должны попытаться выработать эффективную повестку дня, которая будет гарантировать, что Россия не может и не должна победить в Украине.

"На кону стоит не только Украина, а наши ценности, а также наша коллективная безопасность в Европе, на Кавказе, по всему региону", — подчеркнул Макрон.

Ранее говорилось, что Макрон должен прибыть с визитом в Украину в феврале.

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