Дело Гринкевича: в Минобороны сообщили о судьбе последнего контракта

В оборонном ведомстве подали заявление в Государственное бюро расследований о признании министерства потерпевшей стороной.

Минобороны приняло решение о расторжении контракта на поставку продовольствия с компанией, аффилированной с предпринимателем Игорем Гринкевичем, одним из крупнейших поставщиков украинской армии. Бизнесмену, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний 17 января ГБР объявило о подозрении в завладении бюджетными средствами в размере почти 1 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В оборонном ведомстве также подали заявление в Государственное бюро расследований о признании министерства потерпевшей стороной.

В Минобороны напомнили, что ГБР получило доказательства того, что в рамках подписанных 23 февраля 2023 контрактов с компаниями "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект" поставкой низкокачественных товаров был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 934 миллионов гривен.

В рамках досудебного расследования ГБР арестовало счета и активы этих компаний.

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“В конце 2023 года одна из вышеуказанных компаний – “Трейд лайнс ритейл” – на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продовольствия по одному из 30 контрактов для ВСУ. Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы "Трейд лайнс ритейла" для расторжения контракта", — говорится в сообщении.

Чтобы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило у Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.

В конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Бизнесмен предлагал $500 тысяч за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Компании Гринкевича являются одними из крупнейших поставщиков Минобороны, расследование по злоупотреблениям на закупках продолжается.

Напомним, Министерство обороны решило полностью прекратить сотрудничество с компаниями, связанными со скандальной семьей Гринкевичей. Об этом заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко. Впоследствии стало известно, что одно действующее соглашение на питание военных с компанией, связанное с задержанным львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, все еще существует.

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