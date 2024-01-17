"Это хорошо": Ярош о важности протестов в Башкортостане для Украины

Ярош выразил надежду, что, возможно, башкиры вспомнят, как были когда-то свободными людьми.

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош прокомментировал вспыхнувшие в российском Башкортостане протесты.

Он отметил, что до этих протестов Башкортостан можно было назвать "одним из самых спокойных регионов РФ".

Это хорошо! Пожелаем им (протестам. – Ред.) не угасать. Может, вспомнят башкиры как были, когда-то, свободными людьми? Может, за ними и татары, чеченцы, ингуши и другие порабощенные народы поднимутся на борьбу с недоимперией?", – размышляет Ярош.

По его словам, у России "есть очень много болезненных точек", нажав на которые украинцы смогут "получить самый нужный результат: уничтожение Московии, а значит – победу в войне".

Напомним, что в российском Башкортостане, в городе Баймак, вспыхнули масштабные протесты из-за приговора для активиста Фаиля Алсинова, которого кремлевский режим приговорил к четырем годам колонии.

Протесты переросли в столкновение с ОМОНом: силовики применили против протестующих слезоточивый газ, известно о задержании нескольких десятков человек.