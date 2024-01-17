В то же время, по прогнозу Гейтса, ИИ облегчит жизнь каждого человека, в частности, ликторизаторы могут выполнять тяжелую работу с документами.

Соучредитель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс дал свой прогноз по искусственному интеллекту. По его словам, ИИ станет трансформационной технологией для всех в течение следующих пяти лет, однако в результате его развития около 40% работников могут испытать трудности.

Об этом сообщает CNN.

В то же время, Гейтс считает, что с каждой новой технологией приходит страх, но и новые возможности.

По его словам, в истории были примеры, когда с появлением производительности в сельском хозяйстве люди боялись потерять работу, но на самом деле возникло много новых рабочих мест и качество жизни улучшилось.

Миллиардер добавил, что доступ к ИИ будет осуществляться через уже имеющиеся телефоны и ПК, что позволит распространить эту технологию среди людей.

Улучшение в ChatGPT-4 от OpenAI значительно увеличило его функциональность, позволяя работать ему как репетитору, который дает советы о здоровье, помогает писать код и оказывает техническую поддержку. Внедрение ИИ в образовательном и медицинском секторах, по мнению Гейтса, будет "фантастическим".

Добавим, что соучредитель Microsoft ранее заявлял, что придет время, когда людям не придется так много работать.

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