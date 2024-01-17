Штучний інтелект витіснить близько 40% працівників — прогноз Білла Гейтса

Водночас, за прогнозом Гейтса, ШІ полегшить життя кожної людини, зокрема лікторизатори можуть виконувати важку роботу з документами.

Співзасновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс надав свій прогноз щодо штучного інтелекту. За його словами, ШІ стане трансформаційною технологією для всіх протягом наступних п'яти років, однак внаслідок його розвитку близько 40% працівників можуть зазнати труднощів.

Про це повідомляє CNN.

Водночас Гейтс вважає, що з кожною новою технологією приходить страх, але й нові можливості.

За його словами, в історії були приклади, коли з появою продуктивності в сільському господарстві люди боялися втратити роботу, але насправді виникло багато нових робочих місць і якість життя покращилася.

Мільярдер додав, що доступ до ШІ здійснюватиметься через вже наявні телефони та ПК, що дозволить поширити цю технологію серед людей.

Покращення в ChatGPT-4 від OpenAI дуже значно збільшило його функціональність, дозволяючи працювати йому як репетитору, що надає поради про здоров'я, допомагає писати код та надає технічну підтримку. Впровадження ШІ в освітньому та медичному секторах, на думку Гейтса, буде "фантастичним".

Додамо, що співзасновник Microsoft раніше заявляв, що настане час, коли людям не доведеться так багато працювати.

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