В Україні відкриють другий у світі GovTech-центр: деталі від Федорова

Він стане другим у світі.

У Києві відкриють GovTech-центр. Відповідну угоду підписали у межах Всесвітнього економічного форуму.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підписав угоду про урядовий технологічний центр з Президентом форуму Бьорге Бренде та керівним директором Джеремі Юргенсом", – зауважив він.

Що відомо про центр

Як зазначив міністр, GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок. Завдяки платформі українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні.

Перший центр найближчим часом запрацює в Берліні. Україна стане другою країною у світі, де відкриють таку платформу.

"Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій та технологій в Україні. Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав", – акцентував Федоров.

Раніше зазначалося, що в ЗСУ тестують цифровий рекрутинг. Федоров розповів, людей якої професії набирають онлайн.

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