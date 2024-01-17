В Украине откроют второй в мире GovTech-центр: детали от Федорова

Он станет вторым в мире.
В Киеве откроют Govtech-центр. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Всемирного экономического форума.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Подписал соглашение о правительственном технологическом центре с Президентом форума Берге Бренде и управляющим директором Джереми Юргенсом", – отметил он.
Что известно о центре
Как отметил министр, GovTech-центр будет заниматься цифровой трансформацией правительства, развитием электронного управления и цифровых навыков. Благодаря платформе, украинские стартаперы и инноваторы смогут обмениваться опытом с иностранными партнерами и ускорять цифровые реформы в Украине.
Первый центр в ближайшее время заработает в Берлине. Украина станет второй страной в мире, где будет открыта такая платформа.
"Это доказывает, что международные партнеры высоко оценивают развитие инноваций и технологий в Украине. Постепенно мы становимся глобальными лидерами цифровой трансформации правительств и государств", — подчеркнул Федоров.
Ранее отмечалось, что в ВСУ тестируют цифровой рекрутинг. Федоров рассказал, людей какой профессии набирают онлайн.
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