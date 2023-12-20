Новые услуги и сервис: что изменится в "Дії"

В Киеве состоялся первый с начала полномасштабного вторжения "Действие Саммит".

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

В одном из отелей столицы состоялось мероприятие, которого ждали два года - четвертый "Дія Саммит".

Так же, как и предыдущие, "Дія Саммит - 2023" открывает президент Украины Владимир Зеленский. В начале своей речи президент благодарит создателей и разработчиков цифрового сервиса за качественную работу во время войны и сразу анонсирует новые услуги цифрового приложения. Один из них - сертификат на жилье.

По словам Зеленского, "Дія" станет одним из инструментов восстановления Украины. На сегодня уже более полумиллиона украинцев сообщили о поврежденном или разрушенном имуществе. Государство выплатило почти миллиард гривен компенсаций, отметил президент.

Владимир Зеленский

"Дія" сегодня - это уже 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов, рассказывает министр цифровой трансформации, Михаил Федоров. Главный акцент делает на новых услугах. Среди них: автоматизированная услуга внесения изменений о ФЛП; услуги для моряков и сервис перерегистрации авто. Отныне по словам министра переоформить автомобиль можно за 15 минут без бумажной волокиты.

"Это возможность переоформить то есть купить или продать авто вообще без центров МВД. Чисто онлайн, или через QR-код, сделать это быстро, не нужно ходить офлайн общаться, заниматься логистикой. Все занимает 15 минут", - говорит министр.

Кроме того министр анонсировал продолжение трансформации и запуск в следующем году сервиса "Дія Офис" - услуг для чиновников, которые должны сделать работу чиновников более прозрачной и эффективной. Старые и новые сервисы помогают экономить и делают невозможным коррупцию.

Развитие цифровых технологий - это шаг в будущее. И Украина в этом направлении имеет большие успехи - отмечает чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк. Просто во время своего выступления она анонсирует новую финансовую помощь Украине для поддержки и развития цифровой трансформации.

"Действие Саммит"

"То, что вы делаете, вдохновляет. Потому что мы все знаем, что за инновациями будущее не только в Украине, но и во всем мире. В этом контексте, это большая честь для меня сегодня объявить о следующем шаге в украино-американских отношениях в цифровой трансформации - 150 миллионов долларов инвестиций на 5 лет, чтобы поддержать украинскую экономику, малый и средний бизнес", - говорит госпожа посол.

Уже сегодня стала доступной обновленная версия "Дії". Приложение стало более функциональным и современным говорят его создатели. Впрочем останавливаться на этом они не собираются в следующем году планируют запустить новые сервисы: Е-резиденство - возможность вести бизнес иностранцам; е-брак; услуга заключения декларации с семейным врачом; новые услуги для ветеранов, растаможка авто и тому подобное.

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Напомним, Михаил Федоров ответил, проведут ли перепись населения в Украине в следующем году.

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