Возможны ли повестки в "Дії": министр поставил точку

В Минцифры заверили, что повесток у "Дії" не будет.

Об этом сказал в интервью 24 каналу сказал Михаил Федоров – вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины.

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Журналист спросил у министра, вероятно ли, что со временем в Минцифры могут пересмотреть, учитывая, как сейчас государство меняет правила мобилизации и рассматривает их изменения, возможность введения повесток в "Дії".

"Повесток в "Дії" не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это. Внедрять повестки в "Дію" не планируется вообще. Поэтому этого вопроса нет сегодня в повестке дня", — подчеркнул он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Умеров высказался по поводу изменений подхода к мобилизации.

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