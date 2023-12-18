Возможны ли повестки в "Дії": министр поставил точку

Внедрять повестки в "Дію" не планируется вообще, подчеркнул Федоров.
В Минцифры заверили, что повесток у "Дії" не будет.
Об этом сказал в интервью 24 каналу сказал Михаил Федоров – вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины.
Журналист спросил у министра, вероятно ли, что со временем в Минцифры могут пересмотреть, учитывая, как сейчас государство меняет правила мобилизации и рассматривает их изменения, возможность введения повесток в "Дії".
"Повесток в "Дії" не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это. Внедрять повестки в "Дію" не планируется вообще. Поэтому этого вопроса нет сегодня в повестке дня", — подчеркнул он.
Напомним, ранее министр обороны Украины Умеров высказался по поводу изменений подхода к мобилизации.
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