"Должны изменить подходы": Умеров высказался о мобилизации

Рустем Умеров ожидает от местных властей большего содействия в вопросе мобилизации.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ожидает от местных властей еще большего содействия в мобилизационной работе.

Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, говорится на сайте Минобороны.

Как отметил министр, органы местного самоуправления могут "ощутимо" усилить привлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга.

"Должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены", — прокомментировал Умеров.

Он также очертил ключевые направления работы Минобороны с местными властями, в частности, по строительству фортификационных сооружений и обратил внимание на угрозы в информационном пространстве.

"Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, что Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене", — резюмировал министр обороны.

Напомним, уполномоченный Минобороны сказал, в ком больше всего нуждается украинская армия.

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