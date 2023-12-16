"Маємо змінити підходи": Умєров висловився про мобілізацію

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі.

Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, йдеться на сайті Міноборони.

Як зазначив міністр, органи місцевого самоврядування можуть "відчутно" посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.

"Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені", - прокоментував Умєров.

Він також окреслив ключові напрями роботи Міноборони з місцевою владою, зокрема щодо будівництва фортифікаційних споруд та звернув увагу на загрози в інформаційному просторі.

"Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни", - резюмував міністр оборони.

Нагадаємо, уповноважений Міноборони сказав, кого найбільше потребує українська армія.

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