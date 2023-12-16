Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Маємо змінити підходи": Умєров висловився про мобілізацію

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
394
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Маємо змінити підходи": Умєров висловився про мобілізацію

Рустем Умєров / Фото: РБК-Україна

Рустем Умєров очікує від місцевої влади більшого сприяння щодо питання мобілізації.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі.

Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, йдеться на сайті Міноборони.  

Як зазначив міністр, органи місцевого самоврядування можуть "відчутно" посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.

"Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені", - прокоментував Умєров.

Він також окреслив ключові напрями роботи Міноборони з місцевою владою, зокрема щодо будівництва фортифікаційних споруд та звернув увагу на загрози в інформаційному просторі. 

"Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни", - резюмував міністр оборони.

Нагадаємо, уповноважений Міноборони сказав, кого найбільше потребує українська армія.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
394
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація