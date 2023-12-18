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Чи можливі повістки в "Дії": міністр поставив крапку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чи можливі повістки в "Дії": міністр поставив крапку

Застосунок "Дія" / Фото: Міністерство цифрової трансформації

Впроваджувати повістки в "Дії" не планується взагалі, наголосив Федоров.

У Мінцифри запевнили, що повісток у "Дії" не буде.

Про це сказав в інтерв'ю 24 каналу сказав Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України.

Журналіст запитав у міністра, чи, ймовірно, що із часом у Мінцифрі можуть переглянути, зважаючи на те, як зараз держава змінює правила мобілізації і розглядає їх зміни, можливість запровадження повісток у "Дії". 

"Повісток в "Дії" не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в "Дії" не планується взагалі. Тому цього питання немає сьогодні на порядку денному", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Умєров висловився щодо змін підходу до мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
2163
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