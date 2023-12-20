Нові послуги та сервіс: що зміниться у "Дії"

У Києві відбувся перший від початку повномасштабного вторгнення "Дія Саміт".

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

В одному з готелів столиці відбувся захід, на який чекали два роки – четвертий "Дія Саміт".

Так само, як і попередні, "Дія Саміт – 2023" відкриває президент України Володимир Зеленський. На початку своєї промови президент дякує творцям та розробникам цифрового сервісу за якісну роботу під час війни і одразу анонсує нові послуги цифрового додатку. Один з них – сертифікат на житло.

За словами Зеленського, "Дія" стане одним із інструментів відбудови України. На сьогодні вже понад пів мільйона українців повідомили про пошкоджене чи зруйноване майно. Держава сплатила майже мільярд гривень компенсацій, зазначив президент.

Володимир Зеленський

"Дія" сьогодні – це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів, розповідає міністр цифрової трансформації, Михайло Федоров. Головний акцент робить на нових послугах. Серед них: автоматизована послуга внесення змін про ФОП; послуги для моряків та сервіс перереєстрації авто. Відтепер за словами міністра переоформити автомобіль можна за 15 хвилин без паперової тяганини.

"Це можливість переоформити тобто купити або продати авто взагалі без центрів МВС. Суто онлайн, або через QR- код, зробити це швидко, не потрібно ходити офлайн спілкуватися, займатися логістикою. Все займає 15 хвилин", - каже міністр.

Крім того міністр анонсував продовження трансформації та запуск у наступному році сервісу "Дія Офіс" - послуг для чиновників, які мають зробити роботу урядовців більш прозорою та ефективною. Старі та нові сервіси допомагають заощаджувати та унеможливлюють корупцію.

Розвиток цифрових технологій – це крок у майбутнє. І Україна у цьому напрямку має великі успіхи – зазначає надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк. Просто під час свого виступу вона анонсує нову фінансову допомогу Україні для підтримки та розвитку цифрової трансформації.

"Дія Саміт"

"Те, що ви робите, надихає. Бо ми усі знаємо, що за інноваціями майбутнє не лише в Україні, а й в усьому світі. У цьому контексті, це велика честь для мене сьогодні оголосити про наступний крок в україно-американських відносинах у цифровій трансформації - 150 мільйонів доларів інвестицій на 5 років, аби підтримати українську економіку, малий та середні бізнеси", - каже пані посол.

Вже сьогодні стала доступною оновлена версія "Дії". Додаток став більш функціональним та сучасним кажуть його творці. Утім зупинятись на цьому вони не збираються в наступному році планують запустити нові сервіси: Є-резиденство – можливість вести бізнес іноземцям; є-шлюб; послуга укладання декларації з сімейним лікарем; нові послуги для ветеранів, розмитнення авто, тощо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 20 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, Михайло Федоров відповів, чи проведуть перепис населення в Україні наступного року.

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