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Журналист получил ранение на фронте во время обстрела

Журналист получил ранение на фронте во время обстрела

Журналист получил ранение на фронте во время обстрела

Журналист Дмитрий Евчин / Фото: Радио Свобода

Армия РФ нанесла удар по человеку в бронежилете с надписью PRESS.

В среду, 17 января, в районе населенного пункта Роботино Запорожской области попала под артиллерийский обстрел съемочная группа проекта "Крым.Реалии". Осколочное ранение в ногу получил журналист Дмитрий Евчин.

Об этом сообщили на Facebook-странице 10-го армейского корпуса.

Украинские военные подчеркнули, что армия РФ нанесла удар по человеку в бронежилете с надписью PRESS, которая должна гарантировать защиту международного гуманитарного права.

"Российскую оккупационную армию никакие международные договоры от совершения преступлений не останавливают", — говорится в сообщении.

В издании "Радио Свобода", проектом которого является "Крым Реалии", добавили, что первую медицинскую помощь раненому предоставили украинские военные и оператор съемочной группы Никита Исайко. После этого журналиста эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе, а оттуда перевезли в больницу в Запорожье.

По словам врачей, Дмитрию Евчину провели операцию по удалению осколка, она завершилась успешно. В настоящее время раненый находится в реанимационном отделении больницы.

Напомним, в этот же день в Херсоне под удар врага попал гражданский автомобиль — 65-летний водитель погиб от полученных ранений.

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