"Це добре": Ярош про важливість протестів у Башкортостані для України

Ярош висловив сподівання, що можливо, башкири згадають, як були колись вільними людьми.
Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош прокоментував протести, які спалахнули у російському Башкортостані.
Він зауважив, що до цих протестів Башкортостан можна було назвати "одним із найспокійніших регіонів РФ".
Це добре! Побажаємо їм (протестам. – Ред.) не згасати. Може згадають башкири як були, колись, вільними людьми? Може, за ними і татари, чеченці, інгуші та інші поневолені народи піднімуться на боротьбу з недоімперією?", – розмірковує Ярош.
За його словами, у Росії "є дуже багато болючих точок", натиснувши на які українці зможуть "отримати найпотрібніший результат: знищення Московії, а отже – перемогу у війні".
Нагадаємо, що у російському Башкортостані, у місті Баймак, спалахнули масштабні протести через вирок для активіста Фаіля Алсинова, якого кремлівський режим засудив до чотирьох років колонії.
Протести переросли в зіткнення з ОМОНом: силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ, відомо про затримання кількох десятків людей.
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