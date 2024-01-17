NASA за шість років планує відправити на Місяць і Марс тварин

На Марсі та Місяці перед створенням базових таборів для людей побудують екосистему для тварин.

NASA планує до кінця десятиліття створити на Марсі місячний форпост, перш ніж планету досліджуватимуть люди. Базові табори на Марсі та Місяці стануть домом і місцем роботи астронавтів.

Про це пише Live Science.

Як зазначається, на Марсі й Місяці перед створенням базових таборів для людей побудують екосистему для тварин. Вона допоможе дослідникам виживати в умовах космосу. Основними функціями такого форпосту стануть збереження життя астронавтів, захист від радіації, космічного вакууму та екстремальних температур.

"У майбутньому в базовому таборі “Artemis” зможуть проживати до чотирьох астронавтів протягом місяця", – зазначають у NASA.

Водночас створення екосистеми для тварин зможе допомогти виконати життєво важливі функції. Зокрема, комахи здійснюватимуть запилення, креветки та рибу можна вирощувати й використовувати як джерела їжі. Проте наразі вчені на етапі обговорення цього проєкту.

"Екосистеми за межами Землі досі далеко в майбутньому і більше належать до сфери фантастики, а не до активних наукових досліджень", – сказав Live Science Девід Кетлінг, астробіолог з Університету Вашингтона в Сіетлі.

Проте жити в космосі тваринам буде важко через низьку гравітацію.

"Гравітація Марса становить приблизно одну третину земної, а Місяця – одну шосту земної. Середовище існування можна створити відповідно до температури, тиску та складу атмосфери, до яких звикли на Землі, але неможливо змінити силу тяжіння", – сказав Крістофер Маккей, планетолог із Науково-дослідного центру Еймса НАСА.

Маккей припускає, що тварини розвиватимуться на Марсі та Місяці так само, як і на Землі, але жодних доказів щодо цього наразі немає.

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