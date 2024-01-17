NASA через шесть лет планирует отправить на Луну и Марс животных

На Марсе и Луне перед созданием базовых лагерей для людей будет построена экосистема для животных.

NASA планирует к концу десятилетия создать на Марсе лунный форпост, прежде чем планету будут исследовать люди. Базовые лагеря на Марсе и Луне станут домом и местом работы астронавтов.

Об этом пишет Live Science.

Как отмечается, на Марсе и Луне перед созданием базовых лагерей для людей будет построена экосистема для животных. Она поможет исследователям выживать в условиях космоса. Основными функциями такого форпоста станут сохранение жизни астронавтов, защита от радиации, космического вакуума и экстремальных температур.

"В будущем в базовом лагере Artemis смогут проживать до четырех астронавтов в течение месяца", — отмечают в NASA.

В то же время, создание экосистемы для животных сможет помочь выполнить жизненно важные функции. В частности, насекомые будут опылять, креветки и рыбу можно выращивать и использовать в качестве источников пищи. Однако ученые на этапе обсуждения этого проекта.

"Экосистемы за пределами Земли до сих пор далеко в будущем и больше относятся к сфере фантастики, а не к активным научным исследованиям", — сказал Live Science Дэвид Кетлинг, астробиолог из Университета Вашингтона в Сиэтле.

Однако жить в космосе животным будет трудно – из-за низкой гравитации.

"Гравитация Марса составляет примерно одну треть земной, а Луны – одну шестую земную. Среду обитания можно создать в соответствии с температурой, давлением и составом атмосферы, к которым привыкли Земли, но невозможно изменить силу тяготения", – сказал Кристофер Маккей, планетолог из Научно- исследовательского центра Эймса НАСА.

Маккей предполагает, что животные будут развиваться на Марсе и Луне так же, как и на Земле, но никаких доказательств пока нет.

Напомним, что художник опубликовал в Сети странное изображение "лужи" и стал звездой.