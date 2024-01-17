Снежки против дубинки: в российской Башкирии вспыхнули массовые беспорядки (видео)

В российской Башкирии вспыхнули масштабные протесты из-за приговора для одного из активистов. В дом суда в Баймаке пришли несколько тысяч человек, требующих отменить приговор для активиста.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, публикующие видео с места протеста.

Местные паблики пишут, что митинг перерос в массовые беспорядки. Начались столкновения и силовики. Протестующие бросают в спецназовцев снежки и шапки, а те бьют их дубинками и применяют слезоточивый газ. Люди скандируют: "Вперед ребята! Не отдадим Фаниля" (осужденный акутивист Фаиль Алсинов – ред.), " Свободу!".

Есть две версии, за что осудили российского активиста. По данным росСМИ, Алсину назначили до 4 лет колонии за то, что он якобы негативно высказался в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии и жителей Кавказа. По другой версии российских оппозиционных СМИ он якобы призвал местных жителей не ехать на войну в Украину.

Медуза добавляет, что перед приговором, оглашенным 17 января, полицейские перекрыли дорогу и не пропускали автомобили. Очевидцы утверждают, что в городе глушат Интернет. Протестующие также требуют, чтобы глава Башкортостана Радий Хабиров ушел в отставку.

В российской Башкирии вспыхнули массовые беспорядки: силовики применяют дубинки и слезоточивый газ

Телеграмм-канал Sota утверждает , что во время митинга как минимум два участника пострадали: у одного человека разбито лицо, у другого травмирована нога. А "Куштау Байрам" пишет , что одному из протестующих вручили повестку в военкомат, после чего отвезли в ФСБ. В МВД Башкортостана пока это не комментировали.

По данным телеграмм-каналов, протестующие не собираются расходиться.

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