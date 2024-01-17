Справа Гринкевича: в Міноборони повідомили про долю останнього контракту

В оборонному відомстві подали до Державного бюро розслідувань заяву про визнання міністерства потерпілою стороною.

Міноборони ухвалило рішення про розірвання контракту на постачання харчів із компанією, яка афілійована із підприємцем Ігорем Гринкевичем, одним із найбільших постачальників української армії. Бізнесмену, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній 17 січня ДБР оголосило про підозру в заволодінні бюджетними коштами в розімір майже 1 млрд грн.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

В оборонному відомстві також подали до Державного бюро розслідувань заяву про визнання міністерства потерпілою стороною.

У Міноборони нагадали, що ДБР отримало докази того, що в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів з компаніями “Будівельна компанія Сітіград”, “Трейд лайнс рітейл”, “Будівельний альянс Монтажпроект” постачанням низькоякісних товарів було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень.

У межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній.

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“Наприкінці 2023 року одна з вище зазначених компаній – “Трейд лайнс рітейл” – на конкурсних торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ. Через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи “Трейд лайнс рітейлу” для розірвання контракту”, - йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

Наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував $500 тисяч за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Компанії Гринкевича є одними із найбільших постачальників Міноборони, розслідування щодо зловживань на закупівлях триває.

Нагадаємо, Міністерство оборони вирішило повністю припинити співпрацю з компаніями, пов'язаними зі скандальною родиною Гринкевичів. Про це заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко. Згодом стало відомо, що одна чинна угода на харчування військових із компанією, яка пов’язана з затриманим львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, все ще існує.

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