Чи змінилося ставлення Лукашенко до ядерної зброї через дії Путіна

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко планує обговорити нову безпекову доктрину Білорусі з урахуванням отримання від РФ ядерної зброї. Проте стовідсоткового підтвердження отримання Лукашенком такого типу озброєння досі нема.

Про це “24 Каналу” розповів білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба.

За його словами, Лукашенко втратив усякий інтерес до ядерної зброї. Сталося це після того, як диктатор зрозумів, що Путін не поверне передані Росії після розпаду СРСР білоруські боєголовки. Водночас очільник Кремля просто перемістив свою ЯЗ на територію Білорусі, через що у Лукашенко не має можливості нею розпоряджатися.

"На останній нараді ОДКБ у Санкт-Петербурзі, коли російські журналісти запитали про ядерну зброю, Лукашенко відповідав зі згаслим поглядом. Його вже не радує ця тема, хоча на початку цього процесу він, мов дитя, тішився, що отримав таку "цяцьку", яка дозволить йому керувати Білоруссю до кінця своїх днів", – наголосив Сергій Бульба.

Водночас в доктрині ядерна зброя може фігурувати як російська. Та в разі оголошення воєнного стану білоруські війська стають частиною спільного угруповання з російськими.

У випадку, якщо Росія застосовуватиме ядерну зброю, Білорусь, згідно доктрини, буцімто буде готовою їй у цьому сприяти.

Нагадаємо, що залучення сухопутних військ сусідньої Білорусі до війни проти України залишається блакитною мрією російського диктатора Володимира Путіна. Наразі ситуація незмінна.

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