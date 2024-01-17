Справа Гринкевичів: фігуранти отримали підозри – журналіст

Члени родини Гринкевичів, які фігурують у скандальній справі щодо постачань одягу для військових, отримали підозри. Йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича, його сина Романа Гринкевича, та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній.

Про це повідомив журналіст 1+1 Євген Плінський з посиланням на джерела у прокуратурі.

"Їм інкримінують створення злочинного угруповання та шахрайства здійсненого в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Мова про ч. 5 ст. 190, та ч. 1,2 ст. 255 КК України. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповів журналіст.

За даними Плінського, родині Гринкевичів та іншим фігурантам справи "світить" до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував $500 тисяч за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Компанії Гринкевича є одними із найбільших постачальників Міноборони, розслідування щодо зловживань на закупівлях триває. За попередніми даними, сума збитків складає 1,2 млрд грн.

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