Не панацея: стоит ли Украине надеяться на передачу активов РФ

В СМИ выяснили, что говорят на Западе о возможности передачи активов РФ Украине.

Пока нет механизма конфискации замороженных активов РФ для Украины, но Запад открыт к этой идее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления чиновников из США и стран ЕС на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Активы РФ – не панацея для Украины

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По словам собеседников, "дьявол кроется в юридических деталях" и даже если это можно было бы сделать, это не станет панацеей для Киева.

"Никаких решений пока не принято. Если такое решение будет принято, оно должно быть коллективным. Ошибочно думать, что это будет эффект панацеи. Прилагаются реальные усилия, но мы далеки от результатов", – заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер.

Что говорят в Кремле

Россия, не представленная в Давосе, предупредила, что конфискация этих активов противоречит принципам свободного рынка. Кремль пригрозил, что в ответ на такой шаг конфискует американские, европейские и другие активы.

Почему колеблется Запад

Министр финансов США Джанет Йеллен в прошлом году выразила обеспокоенность значительными правовыми препятствиями для конфискации замороженных российских активов. Но недавно она поддержала изучение этой идеи.

Другая обеспокоенность некоторых высокопоставленных западных чиновников состоит в том, что конфискация российских активов, вложенных в государственные облигации, деноминированные в евро, долларах США и британских фунтах, может подорвать готовность центральных банков сохранять резервы друг у друга.

У кого сейчас львиная доля активов РФ

Львиная доля активов – по сути, ценные бумаги, в которые инвестировал российский Центральный банк — замороженные в Euroclear, депозитарии в Брюсселе.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что не возражает против конфискации замороженных активов, но для этого требуется четкий юридический механизм.

"Мы не говорим "нет" конфискации активов. Но нам нужно работать над механизмом. Например, они могут быть использованы как залог для привлечения средств для Украины.

Мы открыты для дальнейшего обсуждения и готовы участвовать в решении вопроса поиска правовой основы для их передачи Украине, не дестабилизируя мировую финансовую систему", – сказал глава бельгийского правительства.

Некоторые ценные бумаги подлежат погашению и, следовательно, конвертируются в наличные деньги – операция, облагаемая налогом по ставке 25%, сказал он.

"Если есть какой-то налогооблагаемый доход, мы изолируем его, чтобы он мог уходить в Украину", – добавил Де Кроо.

По его словам, налог на замороженные активы в 2023 году составил около 1,3 млрд. евро, а в 2024 году — около 1,7 млрд. евро.

Ранее МВФ назвал, от кого зависит решение о конфискации российских активов.

Напомним, по информации издания Bloomberg, Белый дом поддерживает законопроект, который позволит конфисковать около 300 млрд долларов. замороженных российских активов для Украины

В Офисе президента заявили, что рассчитывают на получение Украиной ежегодно до 15 млрд долларов доходов за счет конфисковых российских активов.

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