Не панацея: чи варто Україні сподіватися на передавання активів РФ

У ЗМІ з'ясували, що кажуть на Заході про можливість передавання активів РФ Україні.

Наразі немає механізму конфіскації заморожених активів РФ для України, але Захід відкритий до цієї ідеї.

Про це пише Reuters із посиланням на заяви високопосадовців із США та країн ЄС на полях Світового економічного форуму у Давосі.

Активи РФ – не панацея для України

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За словами співрозмовників видання, "диявол криється в юридичних деталях" і навіть якщо це можна було б зробити, це не стане панацеєю для Києва.

"Жодних рішень наразі не ухвалено. Якщо таке рішення буде ухвалене, воно має бути колективним. Помилково думати, що це буде ефект панацеї. Докладаються реальні зусилля, але ми далекі від результатів", – заявила спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Прітцкер.

Що кажуть у Кремлі

Росія, яка не була представлена ​​в Давосі, попередила, що конфіскація цих активів суперечить принципам вільного ринку. Кремль пригрозив, що у відповідь на такий крок конфіскує американські, європейські та інші активи.

Чому вагається Захід

Міністерка фінансів США Джанет Єллен минулого року висловила занепокоєння щодо значних правових перешкод для конфіскації заморожених російських активів. Але нещодавно вона підтримала вивчення цієї ідеї.

Інше занепокоєння деяких високопоставлених західних чиновників полягає в тому, що конфіскація російських активів, вкладених у державні облігації, деноміновані в євро, доларах США та британських фунтах, може підірвати готовність центральних банків зберігати резерви один в одного.

У кого наразі левова частка активів РФ

Левова частка активів – по суті цінні папери, в які інвестував російський Центральний банк - заморожені в Euroclear, депозитарії в Брюсселі.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що не заперечує проти конфіскації заморожених активів, але для цього потрібен чіткий юридичний механізм.

"Ми не говоримо "ні" конфіскації активів. Але нам потрібно працювати над механізмом. Наприклад, вони можуть бути використані як застава для залучення коштів для України.

Ми відкриті до подальшого обговорення та готові брати участь у вирішенні питання пошуку правової основи для їх передачі Україні, не дестабілізуючи світову фінансову систему", – сказав голова бельгійського уряду.

Деякі цінні папери підлягають погашенню і, отже, конвертуються в готівку – операція, яка оподатковується за ставкою 25%, сказав він.

"Якщо є якийсь оподатковуваний дохід, ми ізолюємо його, щоб він міг йти в Україну", – додав Де Кроо.

За його словами, податок на заморожені активи у 2023 році становив близько 1,3 млрд євро, а у 2024 році – близько 1,7 млрд євро.

Раніше МВФ назвав, від кого залежить рішення про конфіскацію російських активів.

Нагадаємо, за інформацією видання Bloomberg, Білий дім підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд дол. заморожених російських активів для України.

В Офісі президента заявили, що розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів за рахунок конфіскових російських активів.

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