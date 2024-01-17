Макрон у Давосі дав важливу обіцянку щодо безпеки України

Члени ЄС мають зробити так, щоб Росія не здобула перемогу у війні. Зокрема, Франція стане ще однією країною, яка підпише з Україною безпекову угоду.

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише "Укрінформ".

"Що є корисним і водночас є певним тиском на президента Путіна, то це всі двосторонні гарантії безпеки, які ми надаємо, плюс зусилля з допомоги, яких ми докладаємо, це те, що допоможе Україні", – сказав Макрон.

Як зазначив французький лідер, саме тому Україні запропонували укласти з державами-членами двосторонні угоди, які б гарантували безпеку та не залежали б від вступу до НАТО. Напередодні прем'єр-міністр Ріші Сунак уже здійснив поїздку до України та підписав таку угоду.

"Ми завершуємо роботу над такою ж угодою з Україною", – наголосив Макрон.

Він переконаний, що 2024 року європейці мають спробувати виробити ефективний порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не може і не повинна перемогти в Україні.

"На кону стоїть не лише Україна, а й наші цінності, а також наша колективна безпека в Європі, на Кавказі, в усьому регіоні", – наголосив Макрон.

Раніше йшлося про те, що Макрон має прибути з візитом до України в лютому.

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