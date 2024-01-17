Макрон анонсував візит до Києва: йтиметься про гарантії безпеки

Україна та Франція можуть підписати безпекову угоду, схожу на домовленість між Києвом і Лондоном.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що прибуде до Києва в лютому. Під час візиту йтиметься про двосторонню угоду про гарантії безпеки між Україною і Францією.

Про це Макрон заявив на пресконференції 16 січня.

Французький лідер повідомив, що в лютому здійснить візит до Києва. В межах візиту йтиметься про двосторонню угоду про гарантії безпеки між Україною і Францією, схожу на домовленість між Києвом і Лондоном.

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Макрон також заявив журналістам, що пріоритетом Європи має бути "не дати Росії перемогти".

"Дозволити Росії перемогти означало б визнати, що міжнародне право не поважається", – зазначив він.

Президент Франції повідомив про плани передати Україні нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також "кілька сотень" бомб.

Нагадаємо, раніше Британія уклала безпековий договір з Україною, який передбачає 10 років підтримки, допомогу у разі нового нападу, співпрацю в оборонному секторі. Це перший такий реальний документ за час повномасштабної війни для України. Він відкрив шлях до підписання схожих угод із іншими міжнародними партнерами.

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