Катерина Бужинська показала, який вигляд мала 30 років тому

Народна артистка України Катерина Бужинська згадала свої підліткові роки.

У сторіз своєї сторінки в Instagram співачка поділилася архівним кадром, де постала у 15-річному віці. Бужинська на фотографії зазнімкована одразу після перемоги на одному з музичних фестивалів. На світлині юна Катерина тримає у руках диплом і щиро усміхається. Навколо майбутньої зірки зображені глядачі, які аплодують їй і тішаться її перемозі:

"Архівчик у стрічку. Мені 15 і мої творчі перемоги на вокальних конкурсах (гран-прі міжнародного фестивалю "Веселад")", - розповіла Бужинська.

Катерина Бужинська у 15 років / Фото: instagram.com/buzhynska

Своєю чергою, шанувальники артистки зазначили, що за ці 30 років Катерина практично не змінилася. Інші ж підкреслили, що з роками виконавиця як вино – стає лише кращою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те як Катерина Бужинська разом з чоловіком, болгарським бізнесменом Димитаром Стойчевим та їхніми 7-річними двійнятами відпочили на гірськолижному курорті.

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