Хакеры устроили кибератаку по "Нафтогазу"

Из-за атаки сейчас не работают веб-сайты и колл-центр "Нафтогаза".

В "Нафтогаз Украины" сообщили о масштабной кибератаке 25 января на один из дата-центров, который использует компания.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В "Нафтогаз Украины" обратились в Сети к клиентам с заявлением о зафиксированной масштабной кибератаке на один из дата-центров, который использует компания.

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"Сейчас наши вебсайты и колл-центр не работают. О сроках восстановления сервисов сообщим дополнительно. Спасибо за понимание!" – говорится в заявлении.

Напомним, ранее 25 января в "Укртрансбезопасности" заявили про технический сбой в работе дата-центра, из-за которого временно отсутствует доступ к системе "Шлях".

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