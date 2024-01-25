Щоб котлети були соковитими, що рекомендують досвідчені господині додати до фаршу

Не завжди виходить приготувати соковиті та м'які котлети. Справа у фаршу та інгредієнтах, які зроблять такими будь-які котлети. Розповыдаємо, що потрібно додати в фарш для котлет, щоб вони були соковитими та смачними.

Щоб котлети були соковитими

Класичні методи, як зробити котлети соковитими, це додати до фаршу цибулю та хліб. Цибулю найкраще натерти на дрібній тертці, у крайньому разі дрібно-дрібно нарізати. А ось молоко, яке також часто додають до фаршу не є найкращою складовою котлетної суміші, оскільки більшість видів м'яса така добавка робить жорсткішим. Також у фарш кладуть замочений у воді черствий хліб або манку.

Секрети соковитих котлет

Щоб котлети на 100 відсотків вийшли соковитими, потрібно додати мінеральну воду. Вуглекислий газ, що міститься в мінеральній воді сприяє більш інтенсивному виділенню соку внаслідок активних елементів, що містяться в ній. Але мінеральну воду слід додавати лише невелику кількість. Достатньо зовсім небагато води, щоб текстура стала кращою.

Тісто потрібно ретельно та довго вимішувати, чим довше його вимішувати, тим більше повітряними, а значить, і соковитими стануть котлетки.

Секрет соковитих котлет і в їх приготуванні. Не потрібно чекати, поки на одній стороні котлети утворюється тверда, коричнева кірка. Перевертати сформовані з м'ясного фаршу котлети потрібно кожні 3-4 хвилини, що частіше, то краще.

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