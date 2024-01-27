Шольц летит в США, чтобы обсудить помощь Украине — Bloomberg

Двустороннюю встречу с Джо Байденом в Белом доме планируют провести в течение второй недели февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц отправится в Соединенные Штаты в первой половине февраля, где проведет встречу с президентом Джо Байденом, чтобы обсудить помощь Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении указывается, что лидеры стран во время встречи планируют сплотить поддержку вокруг помощи Украине в то время, когда в Конгрессе продолжаются споры по поводу границы.

Источники издания сообщают, что двустороннюю встречу в Белом доме планируют провести в течение второй недели февраля. Ранее Шольц заявлял, что союзники оказывают недостаточно для Украины и должны усилить поддержку.

В четверг представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что в этой сети коалиции, союзников и партнеров все еще есть очень много энергии, чтобы помочь поддержать Украину.

"Каждая страна делает это по-своему и делает это настолько, насколько она может. Так же, как и мы, это суверенные решения, но мы не видели никаких послаблений или разобщенности, когда речь идет о поддержке Украины", — сказал Кирби.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия перешла на военную экономику.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия предложила Великобритании и Франции схему для вооружения Киева ракетами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.