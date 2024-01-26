Пісторіус заявив, що Росія перейшла на воєнну економіку

Агресорка Росія перейшла на воєнну економіку. Втім, це не потрібно Німеччині. Берлін практично щодня відправляє Україні зброю та боєприпаси.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Навіть меншими партіями, коли вони там є, просто для того, щоб завжди можна було надати швидку допомогу. Але зараз ми просто зіткнулися з проблемою, пов'язаною з тим, що виробництво не справляється з такими темпами, як нам потрібно", - сказав Пісторіус.

Очільник німецького Міноборони наголошує, що Росія є диктатурою та перейшла на воєнну економіку.

"Ми не можемо сказати галузі: зробіть зараз те чи це, але нам треба укласти контракти", - заявив міністр.

Пісторіус також наголосив, що вважає критику Німеччини щодо постачання зброї несправедливою, оскільки інші країни Європи багато пообіцяли, але передали Україні менше.

Нагадаємо, раніше Борис Пісторіус зробив заяву про допомогу Україні. За його словами, Німеччина не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники. Берлін уже дав "усе та навіть більше".

Читайте також: