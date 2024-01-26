Визначилися фіналісти Australian Open-2024

У фіналі чоловічого турніру австралійського мейджора зіграють італієць Яннік Сіннер і Данило Медведєв з країни-терористки.

Стали відомі фіналісти чоловічого одиночного розряду Australian Open-2024.

У вирішальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії за трофей позмагаються італієць Яннік Сіннер і росіянин Данило Медведєв, який через повномасштабну війну РФ проти України допущений до змагань лише в нейтральному статусі.

У півфіналі Сіннер переміг серба Новака Джоковича з рахунком 6:2, 6:2, 6:7, 6:3. Поєдинок тривав 3 години 26 хвилин.

В іншому матчі 1/2 фіналу Медведєв здолав німця Александра Звєрєва – 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Зустріч тривала 4 години 22 хвилини.

Фінальний матч чоловічого турніру Australian Open-2024 між Сіннером і Медведєвим відбудеться в неділю, 28 січня.

Додамо, що у фіналі жіночого турніру Australian Open-2024 поборються "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко та китаянка Чжен Ціньвень, яка в півфіналі обіграла українку Даяну Ястремську. Цей поєдинок відбудеться в суботу, 27 січня.

Нагадаємо, торік чемпіонами Australian Open стали Джокович та Соболенко.

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